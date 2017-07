Liersevoorzitter Samy koopt Griekse club voor zoon

Door: Kristof De Cnodder

Liersevoorzitter Maged Samy heeft sinds dit weekend ook een voetbalclub uit Griekenland in zijn portefeuille. De Egyptische zakenman nam zopas de Griekse tweedeklasser Ergotelis over en stelde intussen zijn oudste zoon Nadim aan als dagelijks bestuurder. Het is niet geweten hoeveel Samy exact betaalde voor de op het eiland Kreta gevestigde club. Hoe dan ook is het opmerkelijk dat Samy net nu deze investering doet. Bij Lierse heeft de Egyptenaar de geldkraan recent bijna volledig dicht gedraaid en het is een publiek geheim dat hij zijn Belgische 'speeltje' graag van de hand zou doen. Op het Lisp wacht men nu af welke gevolgen de Griekse overname zal hebben voor Lierse. Naast Ergotelis en Lierse heeft Samy in eigen land ook nog eersteklasser Wadi Degla in zijn bezit.