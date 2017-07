Dirigent De Bruyne leidt City naar vlotte zege tegen Dembélé en co

DM

30/07/17 - 11u18 Bron: Belga

KDB scoorde niet, maar dirigeerde City als vanouds. © getty.

Manchester City heeft de juiste vorm al vroeg in het seizoen beet. Enkele dagen na de 4-1 zege tegen Real Madrid zette de ploeg van Pep Guardiola ook Tottenham vlot opzij. In het Nissan Stadium in Nashville (Tennessee), waar de Engelse teams elkaar troffen in de International Champions Cup, haalden de Citizens het gisteravond met 3-0. Kevin De Bruyne scoorde niet, maar was wel volgens de website van de Citizens wel "Man van de match".