Twee supporters overleden na ongeluk in WK-stadion in Johannesburg

29/07/17 - 18u37 Bron: The Independent

Minstens twee supporters zijn om het leven gekomen tijdens de derby tussen de Zuid-Afrikaanse Kaiser Chiefs en de Orlando Pirates. Dat meldt Michael Sun, de agent die in Johannesburg instaat voor de veiligheid van de bevolking. De fans lieten het leven nadat ze onder brokstukken van een muur bedolven werden.

Twee doden en meerdere gewonden, dat is de trieste balans na de incidenten in de tribune van het FNB stadion. Met een capaciteit van liefst 87.000 toeschouwers werd ook de finale van het WK voetbal 2010 tussen Nederland en Spanje afgewerkt in dit stadion.



Na het ongeluk werd de wedstrijd wel gewoon verder gespeeld en wonnen de Kaiser Chiefs met het kleinste verschil. Het is jammer genoeg niet de eerste keer dat zo'n ongeval plaatsvindt. In april 2001 kwamen 43 supporters om het leven tijdens een wedstrijd tussen dezelfde twee teams. Toen in het Ellis Park Stadium in Johannesburg.