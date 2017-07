Courtois en Batshuayi met Chelsea ten onder in oefenduel tegen Inter

Bewerkt door: MH

29/07/17 - 16u16 Bron: Belga

© epa.

Chelsea heeft vandaag in Singapore een duel om de International Champions Cup verloren. De Engelse kampioen ging met 1-2 ten onder tegen het Italiaanse Inter Milaan.

In de toegevoegde tijd van de eerste helft beging Chelsea-verdediger Azpilicueta een overtreding in het strafschopgebied. Thibaut Courtois stopte de penatly van Jovetic (45.+3), maar de Montenegrijn trof in de rebound alsnog raak. Ivan Perisic (53.), in het verleden actief voor Roeselare en Club Brugge, verdubbelde niet lang na de rust de voorsprong. Maar de ingevallen Kondogbia (74.) gaf Chelsea met een onwaarschijnlijk eigen doelpunt, waarbij hij de bal van halfweg de eigen helft over keeper Padelli in doel lobde, opnieuw hoop. Het team uit Londen ging in het slot nog op zoek naar de gelijkmaker, maar de Inter-defensie hield stand.



Bij Chelsea speelde Thibaut Courtois de hele partij, terwijl Michy Batshuayi een minuut voor tijd naar de kant moest. Charly Musonda jr. mocht van coach Antonio Conte de laatste 25 minuten tonen wat hij in zijn mars had. Eden Hazard herstelt nog steeds van zijn enkelblessure en neemt niet aan de Aziatische oefencampagne deel.



Bij Inter bleven de jonge Belgen Xian Emmers en Zinho Vanheusden de hele partij op de bank. De ploeg uit Milaan, vorig jaar zevende in de Serie A, klopte eerder in Singapore ook al Bayern München (2-0) en wint zo het vriendschappelijke driehoekstoernooi.