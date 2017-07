Opstootje op training lijkt geen effect te hebben: "Wij willen allemaal dat Neymar blijft"

Door: redactie

De geruchten over een mogelijke recordtransfer van Neymar naar PSG overschaduwen de voorbereiding van FC Barcelona op het nieuwe seizoen. Ook tijdens een persbabbel met Andres Iniesta en Luis Suarez in Miami beheerste het onderwerp de gesprekken.

"We zouden liever hebben dat de mensen er niet zoveel over zouden spreken. Maar eigenlijk is er maar een manier waarop hier een einde aan kan worden gemaakt, en dat is wanneer 'Ney' zich uitspreekt", vertelde Iniesta. "Ik heb altijd gezegd dat hij een van de beste spelers ter wereld is en ik hoop dat hij nog vele jaren bij Barça blijft. Dat zou fantastisch nieuws zijn voor de club en voor hem. Hij is een van de allerbesten en mijn team wil altijd het beste. Ik twijfel er geen moment aan dat wij allemaal willen dat hij blijft." "Hoe sneller er klare wijn wordt geschonken, hoe beter het is voor ons allemaal, Ney inbegrepen", vulde Luis Suarez aan. "Hij zal zich op het gepaste moment uitspreken en wij moeten hem gewoon steunen, welke beslissing hij ook neemt. Maar zijn teamgenoten willen allemaal dat hij blijft. Het is een plezier met hem op het veld te staan en het zou jammer zijn hem te verliezen."

PSG zou bereid zijn voor de Braziliaanse topspeler 222 miljoen euro op tafel te leggen, waarmee hij het record van duurste voetballer ter wereld zou verpulveren. Neymar zou in Parijs een jaarsalaris van 30 miljoen euro kunnen opstrijken.



Iniesta bevestigde overigens dat Neymar vrijdag op training een handgemeen had met nieuwkomer Nelsen Semedo. "Het is waar, er is iets gebeurd. Maar zo'n dingen kunnen voorvallen", suste de aanvoerder van de Catalaanse trots. "Alles wat er rond Neymar gebeurt, wordt op dit moment uitvergroot. Nogmaals, zoiets kan gebeuren."



In het kader van de International Champions Cup neemt FC Barcelona het zondag in Miami op tegen Real Madrid. "Het is een beetje vreemd om tegen Madrid te spelen in het voorseizoen en zo ver van huis. Maar het maakt deel uit van de voorbereiding en het zal een leuke en speciale wedstrijd worden, want het blijft een Clasico", aldus Iniesta. "Hopelijk kunnen we een mooie show verzorgen, maar het is nog vroeg in het seizoen. Wat nu telt is ritme opdoen en vertrouwen winnen."