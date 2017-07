Panna! De Bruyne en Jesus leven zich uit in de straten van LA en poorten nietsvermoedende passanten

DM

28/07/17 - 16u03

© rv.

video Manchester City vertoeft dezer dagen in de Verenigde Staten en dat laat de Engelse club niet zo maar voorbijgaan. In een nieuw promofilmpje sturen de Citizens Gabriel Jesus en Kevin De Bruyne de straat op, met alle gevolgen van dien.

In de Verenigde Staten kunnen De Bruyne en Jesus haast nog incognito over straat lopen en net daarvan maakte het duo gebruik om een aantal nietsvermoedende passanten door de benen te spelen.



Het resultaat laat zich zien in een knap gemonteerd filmpje van meer dan drie minuten. Terwijl De Bruyne en Jesus hun coolheid proberen te bewaren, zijn de panna's in de straten van LA zijn haast niet meer bij te houden.



Ook op het veld doet City het trouwens niet onaardig. Kevin De Bruyne en de zijnen wonnen deze week nog vlot van Real Madrid (lees hier). De Champions League-winnaar speelde zonder Cristiano Ronaldo, maar werd wel met een droge 4-1 over de knie gelegd.