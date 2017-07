Mario Been moet al na twee maanden zijn biezen pakken bij APOEL

Door: redactie

28/07/17 - 14u04 Bron: Belga

© photo news.

De Nederlander Mario Been (ex-Racing Genk) is vandaag ontslagen als trainer van APOEL Nicosia. Na het verlies in de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Champions League bij het Roemeense FC Viitorul Constanta (1-0) heeft de leiding van de Cypriotische club besloten het jaarcontract met de 53-jarige Rotterdammer te ontbinden. Zijn Nederlandse assistent Damiën Hertog is ook niet meer in dienst van de club. Been was pas twee maanden werkzaam voor de landskampioen van Cyprus.