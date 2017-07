Wanneer je denkt dat het niet gekker wordt, dan is daar nog altijd Diego Costa

TL

video Terwijl zijn ploegmaats zich in het zweet werken is Azië, geniet de bij Chelsea verguisde Diego Costa van wat vrije tijd in zijn vaderland Brazilië. De flegmatieke 28-jarige goalgetter mikt op een transfer (naar ex-club Atletico Madrid?), maar tussen het zoeken naar een nieuwe werkgever door maakt Costa dus ook tijd voor ontspanning. De spits haalde de jetski boven en hij nam zelfs zijn hond Bella mee op de schoot. Een topspits moet een beetje gek zijn, zeker?