Monaco doorbreekt het stilzwijgen rond goudhaantje Kylian Mbappé

26/07/17 - 15u19

© epa.

Vadim Vasilyev, de vicevoorzitter van AS Monaco, heeft op een persconferentie het onderwerp Kylian Mbappé aangesneden. De Rus ontkent dat er sprake is van een akkoord tussen de Monegaskische club en Real Madrid omtrent de transfer van het 18-jarige toptalent Kylian Mbappé. "Er is met geen enkele club een overeenkomst", liet Vasilyev optekenen.

"Het klopt dat er teams geïnformeerd hebben naar Kylian, hij is dan ook één van de grootste Europese talenten", vervolgde Vasilyev. "Maar we onderhandelen zelf momenteel met de speler om zijn contract te verlengen. Hij staat voor een belangrijke beslissing. Ik vind dat er te veel media-aandacht is rondom hem. Hij is nog maar 18 jaar. Maar ik moet zeggen dat hij er heel goed mee omgaat."



Het doorgaans goed geïnformeerde Marca meldde maandag dat er een akkoord zou zijn gevonden tussen Real Madrid en AS Monaco over de transfer van Mbappé. De kostprijs zou om en bij de 180 miljoen euro liggen, oftewel veruit de duurste transfer uit de voetbalgeschiedenis.



De Fransman ontbolsterde vorig seizoen helemaal met 15 goals en 11 assists in 29 duels. Monaco kon er optimaal van profiteren, kroonde zich tot Frans kampioen en plaatste zich voor de halve finales van de Champions League.