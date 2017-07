Chinese voetbalclubs naar eigen zeggen schuldenvrij

Door: redactie

26/07/17 - 14u44

Tien voetbalclubs uit de hoogste Chinese voetbaldivisie zeggen dat ze hun schulden hebben afgelost en geen achterstallige betalingen meer hebben. Ze brachten vandaag gelijkluidende verklaringen naar buiten.

De Chinese voetbalbond had dertien van de zestien clubs uit de Super League gedreigd met uitsluiting als ze hun financiën niet heel snel op orde zouden brengen. De clubs hadden zichzelf met torenhoge schulden opgezadeld vanwege dure spelersaankopen en riante salarissen. Zo kocht Shanghai Shenhua in januari de Argentijn Carlos Tevez voor ongeveer 45 miljoen euro en lijfde stadgenoot Shanghai SIGP voor 67 miljoen euro de Braziliaan Oscar in.



De Aziatische voetbalfederatie had de Chinese bond aangezet in actie te komen en geëist dat de clubs vóór 31 augustus hun uitstaande schulden zouden betalen. Anders mochten Chinese clubs niet meedoen aan de Aziatische Champions League.



"Onze club heeft geen betalingsproblemen meer aangaande salarissen, bonussen en transfers'', meldde Shanghai SIGP. Andere clubs kwamen met soortgelijke verklaringen.