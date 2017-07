Een monstertransfer van 222 miljoen? Dé makelaar van het moment heeft uitleg klaar: "Een schadevergoeding"

TL

Op witte rook is het nog steeds wachten, maar één ding is zeker: als PSG Neymar effectief voor 222 miljoen kan weghalen uit Barcelona, dan zal er een schokgolf door de voetbalwereld gaan. Het Nederlandse magazine Voetbal International polste Mino Raiola, dé makelaar van het moment, naar zijn visie over de mogelijke monstertransfer. "Het is niet vreemd dat Paris-Saint Germain zoveel geld wil uitgeven", aldus de 49-jarige Nederlander.

Raiola weigert die 222 miljoen echter een transfersom te noemen. De Nederlander heeft het over een schadevergoeding. "Barcelona heeft 80 miljoen betaald om Neymar naar Spanje te halen", klinkt het in Voetbal International. "Omdat ze zijn vader ook 45 miljoen hebben gegeven, heeft de fiscus de Catalanen nog eens een boete van 80 miljoen opgelegd. Dat is dus al 160 miljoen. Als je dan ook Neymars jaarloon van 20 miljoen in rekening brengt, dan kom je boven de 200 miljoen uit. Barça wil die kosten gewoon terugverdienen." Mino Raiola is ook de makelaar van Romelu Lukaku.