Braziliaanse middenvelder Ederson getroffen door teelbalkanker

31 jaar is de Braziliaan Ederson Honorato Campos. Tijdens twee dopingcontroles na competitiewedstrijden bij zijn Braziliaanse club Flamengo kwam het nieuws aan het licht.

Maandag gaat de middenvelder onder het mes. "Het nieuws raakte me zeer. Dit wetende ben ik natuurlijk verdrietig, maar ook kalm. Het zal een strijd worden, maar ik ben overtuigd terug te keren op het veld", aldus Ederson.



Op zijn achttiende voetbalde Ederson al in Europa, hij was in loondienst van het Franse Nice en Olympique Lyon, daarna vertrok hij naar Lazio en twee jaar geleden keerde hij terug naar Brazilië om bij Flamengo te spelen in Rio de Janeiro.