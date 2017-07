Maradona: "Videoref zou 'Hand van God'-goal hebben afgekeurd"

© getty.

31 jaar na zijn controversiële goal tegen Engeland, komt Diego Maradona met een opmerkelijke uitspraak. De maker van Hand van God-goal stelt dat zijn doelpunt van destijds in de huidige tijd nooit zou hebben geteld.

Maradona, begin dit jaar aangesteld als ambassadeur van Wereldvoetbalbond, zegt in een interview op de site van de FIFA dat hij het gebruik van technologie in voetbal van harte ondersteunt. "Elke sport gebruikt het en we kunnen niet achterblijven'', aldus Maradona. "Veel mensen dachten dat het ergernis zou veroorzaken. Maar dat is niet het geval. Technologie brengt juist transparantie en kwaliteit. Het geeft voordeel aan teams die willen aanvallen en risico's nemen.''



Volgens Maradona was dat duidelijk zichtbaar bij de Confederation Cup in Rusland waar Maradona zelf aanwezig was. Toen werd het vooral gebruikt bij discutabele buitenspelsituaties, handsballen en rode kaarten, die de wedstrijd meteen konden beïnvloeden. Het systeem werd voor het eerst getest bij WK voor clubs in 2016 in Japan.



Als de Video Assistent Referee (VAR) zou zijn gebruikt bij het WK 1986. Wat dan? Maradona: "Tuurlijk denk ik daar wel eens aan. Ik denk dat-ie met de huidige technologie niet had geteld. Maar dat geldt ook voor andere gevallen. In 2010 gebeurde dat met het schot van Frank Lampard tegen Duitsland. De bal was over de lijn maar het doelpunt werd niet gegeven. Er zijn op WK 's zoveel incidenten geweest. Was er technologie gebruikt, dan was de WK-geschiedenis heel anders. Het is tijd dat we dat gaan veranderen.''