Alweer raak voor Batshuayi! Rode Duivel etaleert prima vorm en scoort nu ook tegen Bayern

SW

25/07/17 - 15u58

© afp.

video Chelsea en Bayern Munchen vochten in Singapore een aardig oefenpotje uit tijdens de International Champions Cup. De eindstand werd 2-3 voor Bayern en er vielen heel wat fraaie doelpunten. Zo krulde Thomas Müller de bal op het halfuur heerlijk voorbij Courtois en maakte Batshuayi in de slotfase de tweede goal van de avond voor Chelsea. Opvallend was ook het debuut van Morata bij 'The Blues'. De duurste aankoop ooit van Chelsea viel in na de rust. Hij kwam niet tot scoren toe, maar maakte een goede indruk op coach Conte.