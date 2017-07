Ronaldo blijft: "Ik wil nog meer prijzen winnen met Real Madrid"

Jesse van de Woestijne

Cristiano Ronaldo blijft bij Real Madrid. In een interview met Marca laat de Portugese superster er geen twijfel over bestaan waar zijn toekomst ligt. "Ik wil nog meer prijzen winnen met deze club."

"Ronaldo denkt alleen aan wit", kopt de Spaanse sportkrant vandaag. "Het is definitief: hij blijft bij Real Madrid om historie te blijven schrijven."



Ronaldo leek vorige maand nog op weg naar de uitgang. Na een aanklacht van het Spaanse OM tegen de vedette vanwege belastingfraude - CR7 zou de fiscus 14,7 miljoen euro schuldig zijn - meldden Spaanse media dat Ronaldo vastbesloten was Real Madrid te verlaten. De club bleef intussen geloven in de onschuld van zijn sterspeler.



Anderhalve maand later - de zaak loopt nog - is Ronaldo op andere gedachten gebracht. "Het was vorig jaar geweldig om grote prijzen te winnen met mijn club en individueel, en ik zou dat kunstje hier graag herhale", laat de Portugees weten aan Marca.



Vorig jaar tekende Ronaldo (32) nog tot medio 2021 bij in Madrid. Sinds zijn komst in 2009 van Manchester United maakte hij meer dan 400 doelpunten in het shirt van de Koninklijke. In 2009 (als speler van United), 2013, 2014 en 2016 werd Ronaldo uitgeroepen tot beste voetballer ter wereld.