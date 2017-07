Met Mendy (58 miljoen) erbij heeft Man City kern van 920 miljoen euro

Kristof Terreur

25/07/17 - 06u59

© RV.

Het was voorspeld. Manchester City is goed op weg het spendeerrecord van Real Madrid uit 2009 te verbreken. 246 miljoen euro heeft de Engelse topclub nu al uitgegeven - nog elf te gaan. De kost van City's huidige kern flirt met het miljard.

Gisteren presenteerde Man City met linksback Benjamin Mendy (23/Monaco) zijn vijfde zomeraanwinst. Prijskaartje: een initieel bedrag van 55 miljoen euro dat met bonussen kan oplopen tot zo'n 58 miljoen. Tien dagen nadat City van rechtsachter Kyle Walker de duurste verdediger ter wereld maakte, staat er een nieuwe naam bovenaan het lijstje. Dat de Engelse club fors betaalt aan verdedigers is stilaan een gewoonte. In de top vijf van de duurste achterspelers bezet City vier van de vijf plaatsen. David Luiz, voor 50 miljoen van Chelsea naar PSG in 2014, is de enige niet 'sky blue' in de lijst, vervolledigd met Stones en Mangala. Met een investering van 144 miljoen in drie vleugelverdedigers - ook Danilo werd voor 30 miljoen weggeplukt bij Real - hoopt City zijn defensieve problemen op te lossen. Toch is de club nog niet uit gewinkeld. Pep Guardiola denkt na over het aantrekken van een centrale pion, die bij een blessure van Vincent Kompany kan inspringen. Indien fit nog altijd zijn beste (en goedkoopste) verdediger.

Dood hout slijten Met 246 miljoen euro heeft City nu al zijn eigen uitgaverecord uit 2015 verbroken. De transfermarkt is nog 37 dagen open. Er liggen dus nog records in het verschiet. Geen probleem met een jaaromzet van 450 miljoen euro. City kan de uitgaven netjes over jaren spreiden. Het totale kostenplaatje van de huidige kern, inclusief overbodige spelers, bedraagt op dit moment 920 miljoen. Bijna een miljard. Daarmee heeft City met voorsprong de duurste kern in Europa. Zonder enige garantie op sportieve successen, in eigen land en in Europa. Het elftal van Guardiola is er nog altijd één in de steigers. De Citizens hopen de komende weken nog wat dood hout in hun kern te kunnen slijten, waaronder Mangala, Nasri, Delph, Iheanacho, Roberts en Bony.