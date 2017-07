Langst dienende speler Chelsea speelde nog nooit voor de club, maar kwam wel bij Moeskroen al in actie

Minne Groenstege

John Terry verliet deze zomer na 22 jaar Chelsea om bij Aston Villa aan de slag te gaan. Daarmee heeft Chelsea nu een nieuw langst dienende speler op de loonlijst staan: Matej Delac.

Delac staat sinds de zomer van 2009 al onder contract bij Chelsea, maar speelde nog nooit een wedstrijd voor The Blues. De 1,90 meter lange en 24-jarige doelman uit Bosnië (maar Kroatisch jeugdinternational) werd de afgelopen acht jaar al aan acht verschillende clubs verhuurd. De eerste club waar hij van Chelsea ervaring mocht opdoen was Vitesse, in het seizoen 2010/2011. Delac zat dat seizoen echter 33 keer op de bank en speelde geen enkele wedstrijd, omdat Eloy Room (33 wedstrijden) en Piet Velthuizen (1 wedstrijd) dat seizoen voor Vitesse keepten. Het seizoen daarop ging Delac naar de Tsjechische club Dynamo Ceské Budejovice, maar daar keepte hij slechts één wedstrijd. Het seizoen daarop kwam hij ook bij de Portugese club Vitória de Guimarães niet één keer aan de bak, al speelde hij nog wel een wedstrijdje in het beloftenelftal. Bij zijn volgende club Inter Zaprešic, waar hij ook zijn carrière was begonnen, keepte hij veertien duels. Daarna kwam hij ook bij Vojvodina (10 duels), Sarajevo (7 duels), Arles-Avignon (11 duels), Sarajevo (26 duels) en Excelsior Moeskroen (28 duels) wat vaker aan het werk.

Contract tot 2018

Delac staat nu nog tot medio 2018 onder contract bij Chelsea, maar komt ook komend seizoen niet voor in de plannen van trainer Antonio Conte. Aan welke club hij komend seizoen weer zal worden verhuurd is voorlopig nog een raadsel. "Ik ben op de hoogte van dit record. Ik ben er deze zomer al een paar keer op gewezen. Het is een beetje vreemd, maar het hoort allemaal bij het huidige voetbal," zei Delac tegen Goal.com. "Spelers als Frank Lampard, Petr Cech, John Obi Mikel, Branislav Ivanovi¿ en John Terry zijn inmiddels allemaal vertrokken, dus nu ben ik de langst dienende speler. Tja, wat kan ik er over zeggen? Ik kwam tegelijk met Tomas Kalas. Hij zit in een vergelijkbare situatie, hij is ook al aan vijf verschillende clubs verhuurd."