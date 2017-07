Pedro (Chelsea) heeft meerdere breukjes in aangezicht na botsing met Ospina

Door: redactie

Chelseaspits Pedro (29) heeft zaterdag bij zijn botsing met Arsenalkeeper David Ospina meerdere breukjes in het aangezicht opgelopen. De Spaanse international, met The Blues op tour, bracht de nacht door in een ziekenhuis in Peking in afwachting van een vlucht terug richting Londen.