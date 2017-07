Cristiano Ronaldo ziet vier concurrenten voor Gouden Bal

Minne Groenstege

24/07/17 - 13u50

Terwijl zijn club Real Madrid in de Verenigde Staten meedoet aan de International Champions Cup, houdt Cristiano Ronaldo momenteel zijn eigen tour door China. Daar opende 'CR7' een wedstrijd en gaf hij een persconferentie, waarin hij de kanshebbers voor de Gouden Bal besprak.

De Portugese sterspeler opende eergisteren het competitieduel tussen Shanghai SIPG en Guangzhou Evergrande. Bij Shanghai SIPG is de Portugees André Villas-Boas hoofdtrainer en speelt Ronaldo's voormalig teamgenoot Ricardo Carvalho (39) in het hart van de verdediging. "Het is de warmste zomer in 145 jaar hier in Shanghai. Hoe zou dat komen?", vroeg de Chinese interviewer aan Ronaldo. "Omdat ik hier ben," antwoordde Ronaldo.



Ook werd Ronaldo op een persconferentie gevraagd naar de kanshebbers voor de Gouden Bal van dit jaar. Ronaldo won deze prijs al vier keer (2008, 2013, 2014 en 2016) en heeft alleen Lionel Messi (vijf zeges: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015) voor zich. Ronaldo scoorde afgelopen seizoen 55 keer in 55 duels voor Real Madrid, waarmee hij kampioen van Spanje werd en opnieuw de Champions League won. Toch ziet de 32-jarige Portugees nog genoeg concurrentie in de strijd om zijn vijfde Gouden Bal.



"Het zal een gevecht worden tussen mij, Lionel Messi, Neymar, Gonzalo Higuain en Robert Lewandowski," denkt Ronaldo. Vorig jaar stond de Fransman Antoine Griezmann nog als derde op het podium. Ook Real Madrid-captain Sergio Ramos zou volgens velen kanshebber moeten zijn voor zijn eerste Gouden Bal.