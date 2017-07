ManU en Real repeteren voor Supercup met barslechte strafschoppenreeks en oogverblindende assist

DM

video Op 8 augustus geven Manchester United en Real Madrid elkaar partij in de Europese Supercup. Beide Europese grootmachten zijn op tournee in de Verenigde Staten en hielden prompt al een generale repetitie. Daarin stal vooral Anthony Martial de show met een onnavolgbare assist. Romelu Lukaku kwam niet tot scoren.

De twee teams hielden elkaar lange tijd in evenwicht tijdens de wedstrijd. Manchester United kwam in de eerste helft op voorsprong via Lingard, maar het was vooral de assist van Anthony Martial die lof oogste.



De Franse winger sneedt naar binnen met enkele razendsnelle bewegingen en dribbelde zo Carvajal en Modric (toch niet van de minsten) helemaal tuureluurs. Een vrijstaande Lingard had de bal maar binnen te duwen. 1-0 voor United, dat met Marouane Fellaini en Andreas Pereira flink wat Belgisch bloed op het veld had.



Na de rust mocht Romelu Lukaku invallen, maar de recordaankoop van deze voetbalzomer kon geen potten breken voor zijn club. Victor Lindelöf deed dat wel, maar in negatief opzicht. De Zweed ging zijn boekje te buiten met een op zijn zachtst gezegd beenharde tackle en Casemiro nam het penaltygeschenk hartelijk in ontvangst.



Nog was het penaltyfestijn niet voorbij, want met een 1-1-eindstand zouden elfmeters voor de beslissing zorgen. Daarin acteerden de twee Europese grootmachten op een bedenkelijk niveau. United miste drie strafschoppen, terwijl Real er zowaar vier verkwanselde. Grote held De Gea ranselde er drie uit zijn kooi, Casemiro schoot de beslissende elfmeter torenhoog over.