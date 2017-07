Geflopt bij Club Brugge, maar deze vrije trap knalt Chileen wel prinsheerlijk binnen

Door: Mike De Beck

23/07/17 - 21u20

video

Zijn passage bij Club Brugge was niet meteen een succes te noemen. Nicolas Castillo begon dan maar aan wat omzwervingen met enkele uitleenbeurten in Mainz, Frosinone, CD Universidad Catolica en vandaag verdient de Chileen de kost in Mexico.



Op de allereerste speeldag liet Castillo alvast in loondienst van Pumas een vleugje van magie zien. Met een prinsheerlijke pennentrek poeierde de 24-jarige spits een vrije trap weergaloos binnen. Het was meteen ook het enige doelpunt van de wedstrijd waardoor Pachuca puntenloos weer naar huis vertrok.