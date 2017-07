Pedro verlaat met hersenschudding trainingskamp Chelsea

BB

De Spaanse aanvaller Pedro heeft vandaag de oefencampagne van Chelsea door Azië moeten afbreken vanwege een hersenschudding.

Pedro keert terug naar Londen voor nader onderzoek. Pedro liep zaterdag een hersenschudding en verwondingen aan zijn gezicht op bij een botsing met doelman David Ospina van Arsenal. De twee clubs uit Londen troffen elkaar in Peking voor een oefenwedstrijd.



Chelsea won met 3-0, maar raakte wel al voor rust Pedro kwijt. De Spaanse international bracht de nacht door in het ziekenhuis van Peking. Pedro heeft van de artsen groen licht gekregen om terug naar Londen te vliegen, waar hij verder kan herstellen.



Chelsea oefent dinsdag in Singapore tegen Bayern München.