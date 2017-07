Verenigde Staten halen voor eigen volk finale van Gold Cup

Door: redactie

23/07/17 - 10u40

De Verenigde Staten hebben zich als eerste land geplaatst voor de finale van de veertiende CONCACAF Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en het Caraïbisch gebied.

Het team van coach Bruce Arena versloeg zaterdagavond (lokale tijd) voor eigen publiek in het Texaanse Arlington Costa Rica met 2-0. Jozy Altidore (72.) en Clint Dempsey (82.) tekenden in de tweede helft voor de Amerikaanse goals.



Bij Costa Rica speelde aanvoerder Bryan Ruiz (ex-Gent) de volledige wedstrijd.



Woensdag spelen de VS in het Levi's Stadium in Santa Clara om de eindzege tegen titelverdediger Mexico of Jamaica. Die landen ontmoeten elkaar zondag in de Rose Bowl in Pasadena.



De Verenigde Staten wonnen de Gold Cup al vijf keer, in 1991 (de eerste editie), 2002, 2005, 2007 en 2013. Mexico is met zeven eindzeges recordhouder.