Nog wat duurder dan 222 miljoen? Neymar slaat iedereen met verstomming met wondermooi doelpunt

Thomas Lissens

23/07/17 - 08u53

Neymar zet Benatia in de wind. © rv.

video In een oefenduel in het Amerikaanse New Jersey heeft Barcelona in de nacht van zaterdag op zondag met 2-1 gewonnen van Juventus. Het duel om de International Champions Cup was de eerste Barça-wedstrijd voor coach Ernesto en mogelijk de laatste voor sterspeler Neymar, al leek die met zijn gedachten toch niet bepaald bij een transfer te zitten.