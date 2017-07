Edinho, zoon van Pelé, moet terugkeren naar de gevangenis

Door: redactie

22/07/17 - 16u22

© pn.

De zoon van de Braziliaanse voetballegende Pelé moet terug naar de gevangenis. Zijn beroep tegen zijn veroordeling van bijna 13 jaar voor het witwassen van zwart geld werd verworpen. Dat kondigden lokale Braziliaanse autoriteiten aan.

De 33-jarige Edson "Edinho" Cholbi do Nascimento meldde zich vrijdagnamiddag vrijwillig aan het commissariaat van de politie van Santos, in de staat Sao Paulo. Daar maakte Edinho ook carrière als doelman van de club, waar ook zijn vader schitterde in de jaren '60.



Eergisteren besliste het Hof van Justitie van Sao Paulo unaniem het beroep van Edinho te verwerpen. Na diverse keren voorlopig in vrijheid gesteld te zijn geweest, moest Edinho voor de vijfde keer naar de cel.



De zoon van Pelé werd eind mei 2014 in eerste aanleg veroordeeld tot 33 jaar gevangenisstraf. Die straf werd uiteindelijk ingekort tot 12 jaar en 10 maanden. Edinho's vader Pelé wordt beschouwd als één van de grootste voetballers aller tijden. De Braziliaan werd drie keer wereldkampioen (1958, 1962 en 1970) en scoorde meer dan 1000 doelpunten in zijn carrière.