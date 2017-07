Vier voorstellen en twee telefoontjes van Mourinho: zo kaapte Man United Lukaku weg voor neus van Chelsea

KRISTOF TERREUR

Met superlatieven pompt 'The Special One' het ego van zijn spits nog wat op. Het echte werk is pas voor augustus, maar voorlopig traint en presteert Romelu Lukaku (24) zoals José Mourinho dat van hem verlangt. Van zijn twee telefoontjes heeft de Unitedtrainer allesbehalve spijt.

© getty. © AFP. © getty. "Yes, boss. Okay, boss." Eind juni, ergens in New York, rinkelt plots Lukaku's gsm. Aan de andere kant weerklinkt een vertrouwde stem: die van José Mourinho. In zijn zoektocht naar een vervanger voor Zlatan loopt 'The Special One' nog eens een laatste keer zijn opties af. Hij komt uit bij de aanvaller waar ze eind mei, tijdens de eerste informatieronde, een groot vraagteken achter hadden gezet. Een resolute 'neen' komt er niet, maar Lukaku geeft aan liever te willen wachten. Mourinho voelt aan dat hij zijn gedachten op een terugkeer naar Chelsea heeft gezet.



Vandaar dat United zwaar inzet op andere spitsen. In de eerste plaats op Alvaro Morata, de luxe-invaller van Real Madrid. De onderhandelingen verlopen echter erg stroef. Tien dagen voor het begin van de voorbereiding is een akkoord met Real nog altijd veraf. Het potje van de trainer bereikt stilaan zijn kookpunt. Hij beslist nog een aantal telefoontjes te doen. Dus ook naar Lukaku. Mourinho ontrolt er zijn plannen en krijgt plots het gevoel dat er toch iets mogelijk is. Hij stelt hem gerust. Dat hij zijn eerste keus is. "Yes, boss. Okay, boss." Lees ook TT: Sanchez onderhandelt met PSG - KVK-middenvelder gegeerd in Frankrijk - Topclubs hebben verboden contact met Mbappé

