Spaanse bondsvoorzitter blijft in de cel

Angel Maria Villar, voorzitter van de Spaanse voetbalbond, blijft voorlopig in de cel. Dat heeft een Spaanse onderzoeksrechter vandaag tijdens een hoorzitting beslist.



Villar werd dinsdag samen met zijn zoon Gorka gearresteerd. Beiden worden verdacht van corruptie, valsheid in geschrifte en verduistering. De 67-jarige Villar leidt de Spaanse voetbalbond al 29 jaar. Hij stelde zich kandidaat voor de laatste verkiezingen voor het voorzitterschap van de UEFA, maar trok zich voortijdig terug. Villar vervult nog de functie van vicevoorzitter van de UEFA. Gorka was algemeen secretaris van de Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie Conmebol.