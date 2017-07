Wil hij naar PSG, of duwt Barcelona 'playboy Neymar' naar uitgang van 222 miljoen?

© rv.

Het zou de strafste transfer worden sinds Luis Figo in 2000 Barcelona verliet voor Real Madrid. En weer zou Barça de 'verliezer' zijn, met Neymar die uit de schaduw van Messi wil treden in lichtstad Parijs, waar PSG naar verluidt 222 miljoen (het dubbele van huidige recordtransfer Pogba) wil neertellen voor de Braziliaan. Maar of Barcelona wel zo rouwig is om Neymar te verliezen?

Opvallend: het was net Neymar, door Barcelona vier jaar geleden triomfantelijk binnengehaald, die aan de basis lag van de onwaarschijnlijke exit van PSG in de Champions League vorig seizoen. Zijn meest memorabele zeven minuten ooit, waarin hij met een knappe vrije trap, een penalty na een fout op hem en een assist voor Sergi Roberto op de 6-0 in minuut 95 beslissend was. Een feestnacht in het bijzijn van Lewis Hamilton volgde. Het leek ook de avond te zijn waarop Neymar de kroon overnam van Messi als belangrijkste speler van Barça. Alleen vond die eigenlijke overdracht nooit plaats. Samen met Lewis Hamilton. © facebook Lewis Hamilton.

Enkele weken later toonde Neymar zich weer zijn grillige zelve: na twee domme fouten zag hij rood in een 2-0 nederlaag tegen Malaga, een verlies dat Barcelona uiteindelijk de titel zou kosten. Toen de Braziliaan bij zijn aftocht ook nog eens cynisch applaudisseerde richting vierde ref, kreeg hij een extra match schorsing aangesmeerd: de Clásico. Match die Barcelona won dankzij een geweldige winner van Messi in minuut 92. Alsof de Argentijn iedereen er even aan wou herinneren wie de nummer één van Barcelona was en nog steeds is. Neen, in zijn vier jaar Catalonië heeft de volatiele Neymar Messi nooit van zijn troon kunnen stoten. En terwijl Barcelona's seizoen uitdoofde, voelde Neymar steeds meer een beschuldigende vinger in zijn richting wijzen.



© instagram neymarjr.

© Reporters / XPosure. Neymar hád toestemming om de nacht na Barcelona - PSG te gaan feesten met Hamilton, die hij vorige zomer op vakantie in Amerika had leren kennen. Maar vier dagen later miste hij de nederlaag van Barcelona tegen Deportivo wegens blessure. Een wedstrijd die samenviel met de verjaardag van Rafaella, het zusje van Neymar. Toeval of niet, maar het was al het derde jaar op rij dat de aanvaller de match miste die het kortst aanleunt tegen haar verjaardag. Naast Hamilton is er ook zijn vriendschap met ene Justin Bieber, met wie hij geregeld afspreekt in Londen.



En dan was er nog een clash op het einde van het seizoen met Carlos Unzue, assistent van Luis Enrique. Hij waarschuwde dat Neymar maar beter niet in de voetsporen kon treden van Ronaldinho, wiens carrière ook een vroegtijdig einde kende omwille van een weinig professionele levenswandel. Unzue is inmiddels net als Enrique vertrokken in Camp Nou, maar Neymar voelt dat ze hem in Barcelona eerder beschouwen als playboy van de ploeg in plaats van de leider ervan. Lol met de Canadese zanger Justin Bieber. © instagram Justin Bieber.

In Parijs zou Neymar ook zijn goeie vriend Dani Alves terugvinden, de Braziliaan die in laatste instantie Man City liet staan voor PSG. Volgens de geruchten zouden de Fransen Alves als een extra troef beschouwen om Neymar naar het Prinsenpark te halen. Tot slot zijn er ook de al dan niet georchestreerde berichten in de media, met onder andere het bericht als zou de vader van Neymar in Parijs zijn om over een transfer te onderhandelen. Een situatie die ze ook in de Premier League nauwlettend in de gaten houden. Veel signalen die erop wijzen dat het verhaal van Neymar in Barcelona ten einde is. Eergisteren werd Neymar in het bijzijn van vrienden nog gespot op een jacht nabij Formentera. © Reporters / VantageNews.