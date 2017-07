Aziatische trip Arsenal zorgt voor golf van buikgriep, Kolasinac geeft over tijdens oefenwedstrijd

Door: redactie

20/07/17 - 11u21 Bron: AD.nl

© getty.

De Aziatische oefentrip van Arsenal is niet alle spelers goed bekomen. Veel voetballers van de Londens topclub hebben last van buikgriep. "We hebben een virus in het kamp", zei trainer Arsène Wenger.

Arsenal speelde gisteren in Shanghai tegen Bayern München, maar met een verre van fitte ploeg. Per Mertesacker en Olivier Giroud waren te ziek om te spelen, Sead Kolasinac moest tijdens de wedstrijd overgeven op het veld. Aaron Ramsey en Theo Walcott speelden de wedstrijd uit, maar voelden zich allerminst lekker.



Wenger zocht de oorzaak in het weer. De ploeg was vanuit het winterse Australië, waar het bijna vroor, doorgereisd naar Shanghai, waar het dik 35 graden was. "Dat was wel even een schok. Het is niet de beste manier om je lichamelijk voor te bereiden, zeker niet. Aan de andere kant: we hebben met deze trip wel de kans om de fans uit de hele wereld te ontmoeten en dat is wel positief.''



Ondanks een verzwakt elftal won Arsenal de wedstrijd met strafschoppen nadat het na 120 minuten 1-1 stond.