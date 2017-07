Everton-verdediger Funes Mori is na nieuwe knieoperatie minstens zes maanden out

XC

20/07/17 - 10u37 Bron: Belga

© photo_news.

Het blessurespook blijft Evertonspeler Ramiro Funes Mori (26) achtervolgen. De Argentijnse centrale verdediger is in Barcelona opnieuw geopereerd aan de knie. Volgens de Toffees is hij zes tot negen maanden buiten strijd.

Funes Mori was vorig seizoen een vaste waarde bij Everton tot hij op 28 maart tijdens een WK-kwalificatiematch tegen Bolivia zijn meniscus scheurde. Sindsdien revalideerde de Argentijnse international, maar nu is hij dus hervallen.



Everton meldt op zijn website dat de ploegmaat van Kevin Mirallas en aanwinst Wayne Rooney door nieuwe knieproblemen andermaal geopereerd moest worden. "Zijn herstelperiode is met minstens zes tot negen maanden verlengd", klinkt het.



Ander blessurenieuws is er van Ross Barkley. De middenvelder sukkelt met de lies en ging eveneens onder het mes. Hij moet over vier weken opnieuw fit zijn.



Zaterdag (22 juli) speelt het Everton van trainer Ronald Koeman een oefenduel in en tegen Racing Genk, dat zijn jaarlijkse fandag houdt. De eerste competitiematch van de Premier Leagueclub volgt op 12 augustus, wanneer Everton in eigen huis Stoke City treft.