Nainggolan verliest met AS Roma oefenpot tegen PSG (dat het nog zonder Meunier deed)

YP

20/07/17 - 10u03 Bron: Belga

© ap.

AS Roma en PSG stonden woensdagavond (lokale tijd) in het Amerikaanse Detroit tegenover elkaar in een vriendschappelijke wedstrijd. Bij de Italianen viel Radja Nainggolan in. Hij trof raak vanaf de stip maar kon niet verhinderen dat PSG de partij won.