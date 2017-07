Bewerkt door: PL

19/07/17 - 15u50 Bron: Belga

Alexandre Pato scoorde twee keer. © afp.

Tianjin Quanjian staat met anderhalf been in de halve finales van de Chinese beker. De club van Rode Duivel Axel Witsel klopte in de heenmatch van de kwartfinales Shanghai SIPG met ruime 3-0 cijfers.