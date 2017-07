Boegbeeld Thomas Müller niet langer in plannen van Bayern München?

Door: redactie

19/07/17 - 10u24

© getty.

Zijn de laatste dagen van Thomas Müller bij Bayern München geteld? Volgens de Duitse krant BILD zou Müller diverse aanbiedingen hebben van andere ploegen en niet meer in de plannen passen bij Bayern, zeker niet met de komst van James Rodriguez.

Volgens voorzitter Karl-Heinz Rummenigge zou de 27-jarige Müller wel in Bayern blijven: "Hij is nog altijd een voetballer die niet verkocht zal worden. Hij past namelijk perfect bij Bayern, daar is geen discussie over mogelijk." Maar volgens BILD zou Müller niet meer het volledige vertrouwen hebben van coach Carlo Ancelotti, ondanks dat zijn contract tot medio 2021 loopt.



Er zouden vier clubs zijn die Duitse international in het vizier hebben. Chelsea, Arsenal, Juventus en het Liverpool van Jürgen Klopp. Müller kwam vorig seizoen maar tot vijf doelpunten in 29 wedstrijden. Nog nooit kende de aanvallende middenvelder zulke lage cijfers. "Thomas weet ook dat hij veel meer moet brengen", aldus Rummenigge.