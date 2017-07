Chelsea biedt Antonio Conte nieuw contract aan

YP

18/07/17 - 22u56 Bron: Belga

© afp.

Chelsea heeft vanavond bekendgemaakt het contract van succescoach Antonio Conte open te breken. De Italiaan tekende een nieuw tweejarig contract bij de Londenaars.

De 47-jarige Conte stelde niet teleur in zijn eerste seizoen als coach in de Premier League. De explosieve Italiaan leidde het Chelsea van Rode Duivels Thibaut Coutois en Eden Hazard naar de titel. Onderweg naar die titel wonnen de Blues 30 van hun 38 wedstrijden, waarvan 13 duels achter elkaar, een nieuw clubrecord.



Conte, als speler een clubicoon van Juventus (1991-2004), toonde zich voor zijn keuze voor Chelsea vorige zomer al succesvol in eigen land. Na kleinere clubs als Arezzo (2006-2007), Bari (2007-2009), Atalanta (2009-2010) en Siena (2010-2011) te hebben getraind volgden drie succesvolle jaren bij Juventus (2011-2014). Tussen 2014 en 2016 was Conte ten slotte aan de slag als bondscoach van Italië.



Met Juventus won Conte in totaal acht titels (vijf als speler, drie als coach).