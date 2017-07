De kop is eraf: 'Red Rom' Lukaku scoort knappe eerste goal voor Manchester United

Thomas Lissens

18/07/17 - 08u55

video In zijn tweede oefenwedstrijd voor Manchester United heeft Romelu Lukaku een eerste keer scoren de weg naar het net gevonden. In een oefenwedstrijd tegen MLS-club Real Salt Lake knalde de Rode Duivel in minuut 38 de 1-2 tegen de touwen. Dat was meteen ook de eindstand.

Op het halfuur had Lukaku ook al een voet in de gelijkmaker van Henrikh Mkhitaryan, die de 1-0 van Luis Silva uitwiste. De spits legde slim breed naar Lingard, die in het centrum de Armeense stilist in stelling bracht.



Lukaku werd voor zijn goal dan weer diep gestuurd door Mkhitaryan. De Rode Duivel zette een verdediger en de doelman van Real Salt Lake in de wind en legde het leer dan in het lege doel. Voor 'Big Rom' was het de tweede wedstrijd voor de Mancunians. Zaterdag mocht hij 45 minuten opdraven tegen het LA Galaxy van Jelle Van Damme, maar toen miste hij nog een gigantische kans.



"Een van de beste spitsen ter wereld geworden"

"Dat doelpunt is goed voor hem, maar niet belangrijk voor mij", vertelde United-coach José Mourinho na de wedstrijd. "Ik had hem gezegd dat ik hou van alles hij doet op het veld. Hij moet zich dus geen zorgen maken als hij niet scoort. Hij is een van de beste spitsen ter wereld geworden."



Voor Lukaku was het ook de eerste basisplaats bij zijn nieuwe club. Marouane Fellaini en Andreas Pereira mochten na de pauze nog invallen. Lukaku en co nemen het in de Verenigde Staten nog op tegen de stadsrivalen van Manchester City, Real Madrid en FC Barcelona.