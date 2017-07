Definitief: Francesco Totti stopt met voetballen

Bewerkt door: PL

17/07/17 - 21u33 Bron: AFP

© afp.

Francesco Totti zet definitief een punt achter zijn voetballoopbaan. Dat heeft de 40-jarige Italiaan vandaag gezegd tijdens een interview aan Roma TV. De legendarische kapitein van AS Roma, die het afgelopen seizoen na 25 jaar afscheid nam van de club, zal in zijn carrière dus voor geen enkel ander team gespeeld hebben.

Begin mei maakte Totti bekend dat hij aan het einde van het seizoen afscheid nam van AS Roma. De aanvallende middenvelder liet in het midden of dat vertrek effectief het einde van zijn carrière betekende. Nu blijkt dat de ex-international geen actieve voetbalplannen meer heeft.



"Het eerste deel van mijn voetballeven is afgelopen en nu begint een tweede, belangrijkere etappe", zegt Totti, die een functie in het organigram van AS Roma zal bekleden. "Ik ga van nul vertrekken en neem de tijd om uit te zoeken welke rol me bevalt. Ik hoop in deze functie net zoveel te kunnen betekenen als op het veld."



Totti maakte in 1993 op amper 16-jarige leeftijd zijn debuut voor AS Roma tegen Brescia. Zijn eerste Europese doelpunt maakte de aanvaller in 1995 tegen Eendracht Aalst in de tweede ronde van de toenmalige UEFA Cup. In totaal zou hij 25 seizoenen bij de club uit de Italiaanse hoofdstad het mooie weer maken.