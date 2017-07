Axel Witsel krijgt gemene schop te verduren van duurst betaalde voetballer ter wereld

YP

17/07/17 - 11u13

video

Dat er ook in de Chinese competitie gemene overtredingen worden gemaakt, heeft Axel Witsel nog een keertje aan den lijve mogen ondervinden. Hij won met Tianjin Quanjian makkelijk met 3-0 van Shanghai Shenhua en dat zorgde dus voor drie punten, maar ook voor veel frustraties bij de tegenstander. Op het eind van de match was Witsel aan de bal toen hij gemeen onderuit werd getrapt door niemand minder dan Carlos Tevez. De duurst betaalde voetballer ter wereld kwam langs achter in op de kuit van Witsel, waarna de ref hem dan ook prompt een gele kaart onder de neus stopte.