Axel Witsel rukt met Tianjin Quanjian op naar 3de plaats

Tianjin Quanjian heeft op de zeventiende speeldag van de Chinese Super League een ruime thuiszege behaald. Het team van Rode Duivel Axel Witsel klopte Shanghai Shenhua met 3-0.

Zhao Xuri zette Tianjin met twee treffers in de eerste helft op rozen. Vroeg in de tweede helft diepte de Braziliaan Alexandre Pato de kloof uit tot 3-0. Witsel speelde bij de thuisploeg de hele match.



In de stand rukt Tianjin, dat zijn vierde zege op rij boekt, op naar plaats drie met 31 punten. Guangzhou Evergrande (40 punten) voert de lijst aan, voor Shanghai SIPG (39 punten).