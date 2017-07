Lukaku debuteert voor Man United: geen goal, wel winst

Door: Kristof Terreur

Voor conclusies is het nog véél te vroeg. Toch is de kop eraf. Miljoenenaanwinst Romelu Lukaku (24) maakte afgelopen nacht zijn debuut voor Man United in de oefenpartij tegen LA Galaxy (2-5). Net zoals alle andere ploegmaats kreeg hij 45 minuten. Scoren lukte niet.

Eigenlijk had hij op het scorebord moeten staan. Oog in oog met Brian Rose, doelman van LA Galaxy, koos hij voor power in plaats van de subtiele plaatsbal. Een misser die hij in matchen waar wel degelijk iets op het spel staat straks beter niet maakt. Tegen de Galaxy kraait daar eigenlijk geen haan naar. De eerste oefenmatch van United was er vooral een om ritme in de benen te krijgen na de eerste trainingsweek. Meer niet.



"Lukaku scoorde niet, maar speelde beter dan de mannen die wel goals hebben gemaakt", zei Jose Mourinho. "Hij was niet zelfzuchtig, werkte hard, hield de bal goed bij en was scherp op de counter." Uniteds aanwinst van 85 miljoen euro mocht in LA aan de rust invallen. Mourinho verving toen zijn volledige basiself, LA Galaxy stuurde eindelijk zijn big boys het veld op - in de eerste helft kregen de rookies billenkoek.



Na twee minuten eerste kans

Lukaku miste na twee minuten meteen zijn eerste kans. Bij de tweede mogelijkheid met zijn bewaker, Jelle Van Damme, in zijn nek besloot hij voorlangs. Andere mogelijkheden zou hij niet meer krijgen. Een wanhoopsschot zeilde voorlangs. Lukaku liet zich regelmatig betrekken in het samenspel, maar verloor ook wat ballen - er is nog werk. En als hij in een goeie positie stond, werd hij niet altijd aangespeeld. Het waren zijn ploegmaats die scoorden. Mkhitaryan en spitsbroer Anthony Martial.



Voor de rust had supertalent Marcus Rashford, wel scherp voor doel, er twee in het mandje gelegd. Fellaini zorgde voor de derde tegen de B-ploeg. Toch was de tegenstand toen ook geen waardemeter. Galaxy opteerde 45 minuten voor zijn youngsters.



Salt Lake City

Morgen speelt United zijn tweede oefenmatch, in Salt Lake City. De komende week staan nog confrontaties met Man City en Real Madrid geprogrammeerd. Meer kansen voor Lukaku om vertrouwen op te doen.