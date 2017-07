Batshuayi scoort tweemaal in oefenduel, Mertens opnieuw trefzeker

SW

15/07/17 - 23u15 Bron: Belga

© ap.

Michy Batshuayi heeft vandaag tweemaal voor Chelsea gescoord in een oefenmatch tegen tweedeklasser Fulham. Bij Napoli pikte Dries Mertens opnieuw een goaltje mee.

Chelsea trok met 8-2 aan het langste eind tegen Fulham. Batshuayi nam niet alleen twee doelpunten voor zijn rekening, hij leverde ook twee assists aan Willian. Die zou een hattrick laten optekenen. Bij de rust werd Batshuayi vervangen. Thibaut Courtois kwam niet in actie, Eden Hazard revalideert nog na een breuk in de rechterenkel. Bij Fulham werd Ibrahima Cissé na 69 minuten naar de kant gehaald, Denis Odoi kwam niet in actie.



Na zijn zes doelpunten van woensdag tegen Bassa Anaunia deed Dries Mertens het zaterdag kalmer aan tegen Trento. Mertens speelde de eerste helft in de partij die de Napolitanen met 0-7 wonnen. De Rode Duivel opende de score na 15 minuten.