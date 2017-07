Chelsea-coach laat Costa en Matic thuis van zomertournee

YP

De Spaanse spits Diego Costa en de Servische middenvelder Nemanja Matic reizen volgende week niet mee af met hun voetbalploeg Chelsea voor de tournee door Azië. Beide spelers zouden niet meer in de plannen passen van hun trainer Antonio Conte. Met de Franse international Tiemoué Bakayoko staat er al een vervanger voor Matic te trappelen in Londen.

Dat de Italiaan niet meer rekent op de doelpunten van Costa was al langer gekend. Slechts enkele weken nadat Chelsea zijn tweede landstitel in drie jaar mocht vieren, kreeg de Braziliaanse Spanjaard een berichtje van zijn trainer dat hij mocht uitkijken naar een andere club. Costa wil graag terugkeren naar Atletico Madrid maar de Spanjaarden hebben van de Fifa een transferverbod opgelegd gekregen.



Chelsea probeerde tevergeefs Romelu Lukaku los te weken bij Everton als Costa's vervanger. Maar de Belgische spits koos ervoor om zich bij José Mourinho en landgenoot Marouane Fellaini te voegen in plaats van de kleedkamer te delen met Eden Hazard, Thibaut Courtois, Michy Batshuayi en Charly Musonda.



Matic naar Italië?

Iets verrassender is het dat ook de 28-jarige Matic meer dan waarschijnlijk Stamford Bridge verlaat. Matic kroonde zich met The Blues tweemaal tot kampioen van de Premier League maar zou nu toch andere oorden opzoeken. Verschillende Engelse media weten dat de Serviër Engeland meer dan waarschijnlijk zal verlaten voor Italië, met Inter en Juventus als belangrijkste gegadigden.



Eden Hazard maakt trouwens de trip niet mee; hij revalideert verder van een enkelbreuk. Ook de Fransman Kurt Zouma wordt thuis gelaten. De verdediger staat op het punt een seizoen uitgeleend te worden aan Stoke City.



Conte vertrekt maandag met zijn ploeg naar China en Singapore waar ze Arsenal, Bayern München en Inter Milaan partij zullen geven.