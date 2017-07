Teddy Sheringham vindt trainersjob in India

Door: redactie

15/07/17 - 10u11

Teddy Sheringham. © photo_news.

Teddy Sheringham gaat in India werken. De 51-jarige Engelsman wordt trainer van Atlético de Kolkata. Sheringham volgt in Calcutta de Spanjaard Jose Francisco Molina op, die de club afgelopen seizoen aan de tweede landstitel in drie jaar hielp. Atlético de Kolkata heeft een samenwerkingsverbang met Atlético Madrid, en speelt ook in dezelfde kleuren.