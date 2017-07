Frans-Guyana uitgeschakeld op Gold Cup

Door: redactie

15/07/17 - 09u07

Malouda leverde Frans-Guyana een 3-0-nederlaag op. © getty.

Costa Rica, Canada en Honduras hebben zich voor de kwartfinales van de Gold Cup geplaatst, Frans-Guyana is uitgeschakeld. Frans-Guyana kreeg gisteren van de CONCACAF een 3-0 forfaitnederlaag aangesmeerd na het opstellen van voormalig Frans international Florent Malouda (ex-Chelsea) in de groepswedstrijd tegen Honduras. Het oorspronkelijke 0-0 gelijkspel werd omgezet in een 3-0 nederlaag.



Costa Rica - Frans-Guyana 3-0



Doelpunten:



Costa Rica: Rodriguez (4.), Wallace (79.), Ramirez (83.)



Canada - Honduras 0-0



Stand Ptn W G D V dv dt



1. Costa Rica 7 3 2 1 0 5 1 GEKWALIFICEERD



2. Canada 5 3 1 2 0 5 3 GEKWALIFICEERD



3. Honduras 4 3 1 1 1 3 1 GEKWALIFICEERD



4. Frans-Guyana 0 2 0 0 2 2 10



Al gespeeld:



Canada - Frans-Guyana 4-2



Costa Rica - Honduras 1-0



Canada - Costa Rica 1-1



Honduras - Frans-Guyana 3-0 ff