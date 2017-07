Nederlaag en boete voor Frans Guyana na opstellen Florent Malouda op CONCACAF Gold Cup

SW

Frans Guyana is door de Noord- en Centraal-Amerikaanse voetbalbond (CONCACAF) flink gestraft voor het laten meespelen van Florent Malouda in de wedstrijd tegen Honduras op de Gold Cup. Frans Guyana verliest het duel, dat op 0-0 was geëindigd, met 3-0. Daarbovenop moet de bond van Frans Guyana ook een boete betalen. De prijs van de boete is niet bekendgemaakt. Malouda wordt voor twee wedstrijden geschorst.