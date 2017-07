Rode Duivel Fellaini staakt met plezier het trainen voor een foto met deze steractrice

SW

Terwijl Mourinho in het Amerikaanse Los Angeles zijn sterren klaarstoomt voor het nieuwe voetbalseizoen in de Premier League, waaronder ook de nieuwste aanwinst Romelu Lukaku, ging de andere Rode Duivel Marouane Fellaini maar al te graag op de foto met steractrice Julia Roberts. Fellaini was helemaal in de wolken van de ontmoeting en postte meteen daarna een foto met onderschrift: "Leuk je te ontmoeten", inclusief twee emoticons met hartjes als ogen. Je krijgt natuurlijk niet elke dag zo'n 'Pretty Woman' over de vloer.