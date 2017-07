Egyptische voetbaltrainer match geschorst na boycotten Qatarese sportzender

Door: redactie

13/07/17 - 17u52

© afp.

Hossam El Badry, de coach van de Egyptische voetbalploeg Al-Ahly, is door de Afrikaanse voetbalbond CAF voor één wedstrijd geschorst. Hij krijgt ook een boete van 10.000 euro. El Badry weigerde meermaals de Qatarese sportzender BeIn Sports te woord te staan.





Egypte is een van de landen die sinds begin juli een diplomatiek conflict met Qatar uitvechten, omdat de oliestaat terrorisme zou ondersteunen. De Egyptische voetbalclubs besloten daarop om de Qatarese zender BeIn Sports te boycotten. El Badry ging daarin voorlopig het verst: hij weigerde vragen van BeIn Sports en bedekte zelfs hun micro op een persmoment.



De Afrikaanse voetbalbond is het niet eens met de boycot van de sportzender. Het is volgens hen in strijd met haar richtlijnen over omgang met de pers, en dus wordt El Badry een schorsing en een stevige geldboete opgelegd.