Trainingscentrum Man Utd geëvacueerd na bommelding, nieuwe club van Lukaku ligt ook overhoop met Real over gebruik van velden in LA

13/07/17

De universiteit van Californië in Los Angeles (UCLA) is vanochtend geëvacueerd vanwege een bommelding. In de onmiddellijke omgeving van de campus bevindt zich ook het trainingscentrum van Manchester United en Real Madrid. Beide topclubs zijn momenteel op oefenstage in LA.

Een woordvoerder van de universiteit liet weten dat de bommelding gebeurde in Sunset Canyon Recreation Center, één van de ontspanningscentra van de unief. De trainingsfaciliteiten van Manchester United en Real Madrid bevinden zich op minder dan een kilometer daarvandaan.



Na de bommelding, die per telefoon gebeurde, werden diverse gebouwen meteen ontruimd. Studenten moesten hun slaapvertrekken verlaten en werden naar buiten geleid. Op het moment van de evacuatie bevonden de spelers van Man United en Real zich nog in hun hotel. Vandaag stond voor beide clubs normaliter een nieuwe training op het programma.



Intussen is aan het licht gekomen dat er een haar in de boter zit tussen Man United en de 'Koninklijke' over het gebruik van de accommodaties in Los Angeles. De troepen van José Mourinho landden twee dagen vroeger dan Real in Californië. De Mancunians hebben het trainingsveld in het Drake Stadium op de UCLA-campus, een veel betere locatie want makkelijk af te schermen voor het publiek, ingepikt. Tot ongenoegen van Real, dat zich genoodzaakt zag om uit te wijken naar een oefenveld iets verderop. De Madrilenen moesten door de aanwezigheid van Manchester United ook hun intrek nemen in een ander hotel dan hetgene ze normaliter betrekken tijdens hun traditionele zomerstage in LA.