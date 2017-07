En of ie opnieuw wil vlammen: Dries Mertens valt in bij de rust en scoort zes keer in eerste oefenpot Napoli

Manu Henry

12/07/17 - 20u29

© rv.

video

Napoli heeft vanavond zijn eerste oefenpot afgewerkt in aanloop naar het nieuwe voetbalseizoen. Tegen amateurclub FC Anaunia werden er schietoefeningen gehouden: 17-0. Niets merkwaardig, ware het niet dat ene Dries Mertens zich meteen liet opmerken. Onze landgenoot viel in bij de rust en legde er zes in het mandje.



Bekijk het doelpuntenfestival, met Mertens in een hoofdrol, in onderstaande beelden vanaf 2:05. En het moet gezegd: er zitten enkele pareltjes tussen.