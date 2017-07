"Lukaku wordt al uitgelachen met zijn slechte controles": waarom 'Big Rom' maar beter went aan dergelijke titels

Kristof Terreur

12/07/17 - 14u55 Bron: HLN in Engeland

© rv.

Wereldfaam. Zo voelt het om in de grootste voetbaletalage op de planeet te staan. Vanmiddag gooide 'The Mirror' een artikel online met als titel 'Romelu Lukaku slaagt er niet in fans te overtuigen tijdens de eerste training'. Met daarbij een filmpje van een gemiste controle en enkel reacties op sociale media. De Rode Duivel went er best aan, aan dat nieuwe leventje onder de microscoop bij Man United. Dat van mug. Dat van olifant.

Het was een voorsmaakje voor wat volgen zou. TMZ, een Amerikaans medium gespecialiseerd in showbizznieuws, koos zaterdagmorgen zijn moment. Mee zoemen met de buzz. 51 minuten nadat Manchester United triomfantelijk het akkoord met Everton over Lukaku de wereld had ingestuurd, tweette TMZ zijn 'exclusive': Everton's Romelu Lukaku arrested at Beverly Hills Mansion, Crazy Ranger. Een verhaal dat op het internet de miljoenentransfer in een hoekje drumde. Zelfs de BBC pushte het bericht van de arrestatie tot viermaal toe op zijn sociale kanalen. Het soort 'junk food' over beroemdheden dat verslonden wordt op het net: the fall from grace. Nochtans vielen de feiten best wel mee. Een zaak van geluidsoverlast. Op 2 juni bouwden Lukaku en co een wild feestje in zijn hagelwitte vakantievilla in LA. Na vijf klachten over lawaai, en daaropvolgend ook vijf mondelinge waarschuwingen, 'arresteerde' de politie van Beverly Hills Lukaku om acht uur 's avonds. "De verdachte werd meteen vrijgelaten en werd niet fysiek gearresteerd", stond in een persbericht. Hij kreeg een vermaning, een officiële tik op de vingers. Op 2 oktober komt zijn zaak voor de rechtbank. Verschijnen moet hij niet, waarschijnlijk komt hij ervan af met een boete. Een crimineel is hij niet. Een mugshot werd hem bespaard, de publieke vernedering niet. Lees ook TT: Spits van vier miljoen legt medische testen af bij Genk - wordt Benteke de vervanger van Lukaku? - overbodige doelman weg bij Anderlecht

Herbeleef Transfer Talk van dinsdag 11 juli, met nieuwe club Januzaj en (mogelijk) stevige concurrent Meunier

"Hopelijk hebben ze je dit al vergeven": Lukaku en United worden herinnerd aan (voor ploeg) pijnlijk moment © getty.

Volgspot © photo news. Daar went hij best aan. 't Is de gang van zaken sinds zaterdag. De op één na duurste transfer ooit, speler bij de rijkste club ter wereld, een ijzersterk voetbalmerk met volgens marketingstudies bijna 700 miljoen fans/volgers. Navelstaarderij van overal. Iedereen kijkt mee. Van een uithoek in Azië, over fans in Tanzania, tot de West Coast van de States. In andere dimensies dan bij Everton, in vergelijking met United slechts een dorpsclub. Elke put in de weg is vanaf nu een zinkgat. Elke splinter een boom. Het wordt voetballen en leven onder een microscoop. Het valt niet eens uit te sluiten dat BT Sports, voor zijn officiële debuut in de Europese Supercup op 8 augustus tegen Real Madrid, of Sky Sports, voor zijn entree in de Premier League als United-speler tegen West Ham, de beruchte volgspot bovenhalen. Een druk op de rode toets zal volstaan om elke beweging te zien. Om elke loopactie te registeren. De kracht van elk schot te voelen. Elke gelaatsuitdrukking te analyseren. Ze hebben het over het Kanaal al meermaals gedaan. Met Di María, de eerste Galactíco van United. Met Gerrard in zijn afscheidsmatch. Bij Pogba, de duurste ooit. Kevin De Bruyne, in 2015 nochtans de duurste aanwinst in de Premier League met zijn 76 miljoen, ontsnapte aan die obsessie. Man City is United niet: nog geen gevestigde waarde op het wereldtoneel. Marouane Fellaini kreeg harde meppen in zijn eerste jaren bij United, maar was geen aanwinst van 100 miljoen euro. Geen enkele Belg zal ooit onder zoveel druk hebben gespeeld en met zoveel ogen op hem gericht als Lukaku. Hem wacht straks de Pogba-behandeling. Schouders zullen sterk moeten zijn. © getty.

Honderdduizenden megafoons Daarbovenop komen meningen. Lukaku zal heen en weer worden geslingerd tussen extremen. Meer dan hij ooit gewoon is geweest. Niet alleen van een handvol surfers die zonder onderbouwde argumenten schreeuwen dat Lukaku, op basis van zijn prestaties bij de nationale ploeg, een prutser is en die honderden messcherpe Everton-fans die hem na een nederlaag niet de meest werklustige noemden. In Engeland domineert de Premier League, met zijn succesvolste club voorop, doorgaans de sportagenda. Een hele dag door. Journalisten zullen de pennen scherpen. Tientallen analisten op Sky Sports, de BBC, BT en TalkSport zullen hun oordeel klaar hebben. Los van hun geloofwaardigheid. Hun echo's zullen op het internet en door de sociale media overal ter wereld worden versterkt. Honderdduizenden megafoons. Supporters zullen hun zegje mogen doen in diverse call-inprogramma's op de radio en de eigen fankanalen op YouTube. De zuurste en origineelste reacties op virtuele togen Facebook en Twitter zullen, ongeacht uit welke hoek ze komen en ongeacht hun relevantie, op websites worden geplamuurd en daarna door tabloids worden gerecycleerd met schreeuwerige titels. Zie wat 'The Mirror' deed met het filmpje en de reactie op een gemiste controle op zijn eerste training godbetert. Tussen de liefdesberichten naar zijn persoonlijke accounts door zullen ook verwijten en beledigingen arriveren. De moderne heksenjacht, op grote schaal. Enkel goals en constante topprestaties zullen die storm kunnen temperen. Instant rendement wordt verwacht. Niet meer, niet minder. Zonder nuances. Zonder tijd voor aanpassing. Zelfs Pogba, bij Juventus toch al een en ander gewoon, vocht vergeefs tegen de windmolens. Bedolven onder - vaak overdreven - kritiek.