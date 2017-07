Frans Guyana riskeert sanctie na opstellen van Florent Malouda

YP

Florent Malouda was meteen ook aanvoerder bij Frans Guyana. © getty.

Uitsluiting op de Gold Cup of een andere flinke straf dreigt voor de voetbalbond van Frans Guyana. In de tweede groepswedstrijd tegen Honduras deed Florent Malouda dinsdag (plaatselijke tijd) mee. De 37-jarige middenvelder heeft tachtig interlands voor Frankrijk achter zijn naam staan en mag daardoor volgens de reglementen van de FIFA niet voor een ander land uitkomen.

Frans Guyana, een overzees departement van Frankrijk, is aangesloten bij de Concacaf (de voetbalfederatie voor Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied) maar niet bij de FIFA. Volgens de bond van Frans Guyana mag Malouda daarom wel daarvoor spelen.



De Concacaf had voor het toernooi aangegeven de FIFA-regels te hanteren. De winnaar van de Gold Cup plaatst zich voor de Confederations Cup, een toernooi dat onder de vlag van de FIFA wordt gespeeld. Het bestuur van de Concacaf gaat zich buigen over het meespelen van Malouda, die geboren is in Frans-Guyana.



Het duel tussen Honduras en Frans Guyana eindigde in Houston op 0-0, voor beide teams het eerste punt. In de andere partij van groep A eindigde Canada/Costa Rica op 1-1.



- uitslagen tweede speeldag groep A -



. In Houston,



Canada - Costa Rica 1 - 1



goals



Canada: Davies (26)



Costa Rica: Calvo (42)



. In Houston,



Honduras - Frans Guyana 0 - 0



stand ptn w g d v dv dt



1. Canada 4 2 1 1 0 5 3



2. Costa Rica 4 2 1 1 0 2 1



3. Honduras 1 2 0 1 1 0 1



4. Frans Guyana 1 2 0 1 1 2 4



De top twee plaatst zich voor de kwartfinales, net als de twee beste nummers drie (op drie groepen).